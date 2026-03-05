Ελευσίνα: Επέστρεψαν 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι (Βϊντεο)

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης (05/03), λίγο πριν τις 19:30, προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 το οποίο μετέφερε 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Άμπου Ντάμπι. Στην υποδοχή των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης.

Μέσα στους Έλληνες που επέστρεψαν ήταν και η αποστολή του Άρη Κ18.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 λίγο πριν φτάσει στη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα εγκλωβίστηκε στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων λόγω των εχθροπραξιών.

Σημειώνεται ότι κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες δράσεις των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2026 οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού 162 Ελλήνων πολιτών μαζί με τις οικογένειές τους από τη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, που οργανώθηκε με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες μεταφέρθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, με τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.

27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού, ενώ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα του υπουργείο Εξωτερικών ώστε να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Από το Ιράν αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.