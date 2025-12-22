Ελέγχονται για δύο κακουργήματα ο Ανεστίδης και άλλοι δυο αγρότες από την Κρήτη

Δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνονται σε δίωξη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τριών αγροτών μεταξύ των οποίων και ο γνωστός συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, που συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων και είναι μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο Εισαγγελέας αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις. Συμφωνά με πληροφορίες, η δικογραφία, σε ότι αφορά τον συνδικαλιστή, περιέχει αποτελέσματα ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας σε δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στα οποία το ΑΦΜ του εν λόγω, φαίνεται να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι κατηγορούμενοι στους οποίους καταλογίζονται ποσά 130 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα. Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη.

Οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν τα έτη 2019 έως και 2024. Τις διώξεις κατά των τριών άσκησε ο Εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν κινητά και ακίνητα στοιχεία των κατηγορούμενων. Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι αγρότες.

Κώστας Ανεστίδης: Ποιος είναι ο “αρχιστράτηγος” που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κώστας Ανεστίδης, γνωστός και ως «Αρχιστράτηγος», είναι μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων κι ο άνθρωπος που συντονίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλώντας εξ ονόματος εκατοντάδων αγροτών της βόρειας Ελλάδας.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θα συνεδριάσουμε όλοι μαζί και θα του στείλουμε τα μηνύματα που λέει ότι δεν ξέρει. Αν είναι ξεροκέφαλος, θα του απαντήσουμε κατάλληλα», έχει πει ενώ από το μπλόκο των Μαλγάρων προανήγγελλε κλιμάκωση, κάνοντας λόγο για βασιλόπιτα με «κομμάτι για τον κ. Μητσοτάκη».

Ο Κώστας Ανεστίδης δεν έχει διστάσει να μιλήσει για «κλοιό που σφίγγει γύρω από τον λαιμό της κυβέρνησης», και να δηλώσει δημόσια ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι να «κοπούν τα φτερά» του πρωθυπουργού.

Πού επικεντρώνεται η έρευνα

Το όνομά του περιλαμβάνεται σε προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στο πλαίσιο ελέγχων για αγροτικές επιδοτήσεις. Η έρευνα αφορά δηλώσεις αγροτεμαχίων για τα έτη 2019 έως 2024, οι οποίες φέρεται να παρουσιάζουν αναντιστοιχίες σε σχέση με τα στοιχεία κτηματογράφησης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επαγγελματικά καλλιεργεί ρύζι, βαμβάκι και στάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα, εντοπίστηκαν σοβαρές ασυμφωνίες. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του Οργανισμού Πληρωμών, φέρεται να έχει καταβληθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε ο ίδιος για την περίοδο 2019–2024 ανέρχεται σε περισσότερα από 210.000 ευρώ. Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσα από προτεραιοποιημένους ελέγχους, με κριτήριο τόσο το ύψος των επιδοτήσεων όσο και τις ενδείξεις αναληθών δηλώσεων.

Καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και οι αποφάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωσή τους παραμένουν ανοιχτές, η υπόθεση Ανεστίδη λειτουργεί ήδη ως σημείο καμπής. Για τους υποστηρικτές του είναι μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του αγώνα. Για τους επικριτές του, μια απόδειξη ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα. Το βέβαιο είναι ότι ο «στρατηγός» των Μαλγάρων δεν βρίσκεται πια μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και απέναντι σε μια έρευνα της Δικαιοσύνης.