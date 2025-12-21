Κώνσταντίνος Ανεστίδης: Για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου στα Μάλγαρα

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών έχει τεθεί ο αγρότης από τα Μάλγαρα, Κωνσταντίνος Ανεστίδης, καθώς το ΑΦΜ του περιλαμβάνεται στη λίστα των ύποπτων περιπτώσεων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο συνδικαλιστής φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια, στα οποία διαπιστώθηκαν σοβαρές αναντιστοιχίες στις δηλώσεις.

Πώς μπήκε στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών;

Οι έρευνες κινήθηκαν σχεδόν άμεσα μετά τον έλεγχο της Ενιαίας Ενίσχυσης, από τον οποίο προέκυψαν αμφιλεγόμενες δηλώσεις αγροτεμαχίων. Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ερευνητικών αρχών, λόγω και του υψηλού ύψους των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολούθησε αναλυτικός έλεγχος των αιτήσεων που είχε υποβάλει ο αγρότης την περίοδο 2019–2024, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν αναντιστοιχίες ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώνονταν ως καλλιεργούμενες.

Ειδικότερα, δεν προέκυψε συμβατότητα μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και των δηλώσεων ιδιοκτησίας για 16 αγροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονταν είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα.

Από τα ίδια δεδομένα προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε για την εξαετία 2019–2024 ανέρχεται σε 210.550,22 ευρώ.

Υπέβαλλε και νέα αίτηση

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και φέτος νέα αίτηση, δηλώνοντας 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών συμπίπτει με εκτάσεις που είχαν δηλωθεί και τα προηγούμενα έτη, για τις οποίες έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδών δηλώσεων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η σχετική δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί το προσεχές διάστημα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ποινικών διώξεων.