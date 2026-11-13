Άργος: Αυτοκίνητο κατέληξε εκτός δρόμου μετά από αστυνομική καταδίωξη (βίντεο)

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στο Άργος, με οδηγό αυτοκινήτου να μην σταματάει σε σήμα αστυνομικών και να αναπτύσσει ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, η οποία κατέληξε στο ύψος της λαχαναγοράς, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

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Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό, ενώ στο σημείο κλήθηκε οδική βοήθεια για την απομάκρυνση του οχήματος.

Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι Αρχές για την υπόθεση.