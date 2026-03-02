ΠΝΟ: “Να κηρυχθεί εμπόλεμη ζώνη ο Περσικός Κόλπος” – Ζητά επαναπατρισμό ναυτικών

Την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Το ναυτεργατικό σωματείο των ναυτικών προειδοποιεί για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων.

Η ΠΝΟ ζητά να οριστεί ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Ερυθράς Θάλασσας, της Αραβικής Θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα παλιννόστησης των ναυτικών με ευθύνη και δαπάνη των πλοιοκτητών, για όσους ναυτικούς δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα πλοία που διέρχονται από αυτές τις περιοχές.

Επίσης, σημειώνει ότι για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποτελεί ύψιστο αγαθό η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων ναυτεργατών και δεν μετριέται με «κέρδη και ζημιές».

10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή ναυτιλία και κατ’ επέκταση, την παγκόσμια οικονομία, εξηγώντας ότι από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20% έως 25% του φυσικού αερίου, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Όπως σημείωσε, έχουν ήδη καταγραφεί επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά εμπορικών πλοίων, πλήγματα σε τρεις (03) λιμενικές εγκαταστάσεις και σε μία (01) υπεράκτια εγκατάσταση, τραυματισμοί ναυτικών και ένας (01) νεκρός ναυτικός, διευκρινίζοντας ότι τα περιστατικά αυτά δεν αφορούν πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνικών συμφερόντων. Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπήρξε πλήγμα με μικρές ζημιές σε ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο συνέχισε την πορεία του.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων, κάτι που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή, γνωστοποίησε ότι δέκα (10) πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και πέντε (05) εκτός αυτού, ενώ συνολικά περίπου τριακόσια είκοσι πέντε (325) πλοία που συνδέονται με την Ελλάδα, αλλά είναι υπό ξένη σημαία, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Διευκρίνισε ότι στα δέκα (10) ελληνικά πλοία επιβαίνουν ογδόντα πέντε (85) Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους, σημειώνοντας ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.