Ειρήνη Μουρτζούκου: Αρνείται την εμπλοκή της στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη (βίντεο)

Νέες συνομιλίες της Ειρήνης Μουρτζούκου από τις φυλακές Κορυδαλλού δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις οποίες αναιρεί μία από τις τέσσερις δολοφονίες βρεφών που είχε αρχικά ομολογήσει.

Στο ηχητικό υλικό από την εκπομπή «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» του ant1, η Μουρτζούκου δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, διαφοροποιώντας την εκδοχή της από όσα είχε προηγουμένως παραδεχθεί για τα υπόλοιπα περιστατικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν η Κατερίνα με πήρε τηλέφωνο, το σκέφτομαι και τσαντίζομαι, εμένα περνάει από πολλά το μυαλό μου. “Σε παρακαλώ, έλα γρήγορα, γιατί πρέπει να κρατήσεις το παιδί για 20 λεπτά”. Κατερίνα, δουλεύω, της λέω ακόμα ούτε τη Μαρία δεν θα προλάβω να πάω να δω, τη Μαρία τότε δεν την πρόλαβα να τη δω με βίντεο κλήση την είδα. “Σε παρακαλώ, πρέπει, έχω δουλειά”.

Οκ, πάω. Πού είναι το παιδί, της λέω, μωρή; Το παιδί το είχε, πώς ήταν η πόρτα μας; Πίσω τέρμα στον τοίχο το είχε βάλει, εκεί στον τοίχο που είναι η κούνια. Της λέω έχει δώσει το φάρμακο στο παιδί; Εγώ δεν παίρνω ευθύνη, μου λέει ναι. Γάλα της λέω, ναι», λέει η Μουρτζούκου σε συγγενικό της πρόσωπο.

«Σε πόση ώρα είναι, της λέω να ξυπνήσει; Να πιει φάρμακο ή γάλα ξανά; Άσε μου λέει δεν πρόκειται να ξυπνήσει, δεν χρειάζεται. Κάθε τρεις ώρες ξυπνάει της λέω, μωρό είναι, δεν θα πιεί γάλα; Το είχε σκεπάσει μέχρι πάνω. Εντάξει, λέω κοιμάται.

Ούτε το ακούμπησα, ούτε τίποτα. Όπως μιλάω με τη Μαρία βίντεο κλήση και τέτοια γελάγαμε, Μαρία της λέω, έχω και τη μικρή εδώ. Γιατί έχει ησυχία μου λέει, πώς και κοιμάται; Της λέω, τώρα που το είπες, κάτσε να το δω. Είχαν περάσει τρεις ώρες που έλειπε η Κατερίνα, από τα 20 λεπτά που θα ερχόταν».



