Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ 2026: Πλημμύρες, προβλήματα στις κάλπες και δικαστικό «μπλόκο» στον Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται την Τρίτη (3/11) οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με εκατομμύρια Αμερικανούς να προσέρχονται στις κάλπες για να καθορίσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου και, κατ’ επέκταση, τους πολιτικούς συσχετισμούς για τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις δύο μεγάλες παρατάξεις να διεκδικούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

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Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς έχουν αναφερθεί τοπικά τεχνικά προβλήματα στην ψηφοφορία, ενώ έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει εκλογικά κέντρα σε ορισμένες πολιτείες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 57 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει πριν από την ημέρα των εκλογών, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω επιστολικής ψήφου.

Δικαστικό «μπλόκο» στον Τραμπ για τις επιστολικές ψήφους στην Καλιφόρνια

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις σημειώθηκε λίγο πριν από το άνοιγμα των καλπών, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ που αφορούσε την εκλογική διαδικασία στην Καλιφόρνια.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε επιδιώξει τον διαχωρισμό επιστολικών ψηφοδελτίων χιλιάδων ψηφοφόρων, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις πως ορισμένοι ενδέχεται να μην είχαν την αμερικανική υπηκοότητα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα, επιτρέποντας τη συνέχιση της διαδικασίας χωρίς το συγκεκριμένο πρόσθετο μέτρο.

Σε ξεχωριστή δικαστική εξέλιξη, ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να σταματήσει την αποστολή καταλόγων φερόμενων ως μη πολιτών προς τις εκλογικές αρχές.

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Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν σημαντικές εξελίξεις στη διαμάχη για τον τρόπο ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας.

Προβλήματα στην ψηφοφορία σε Νέα Υόρκη και Φλόριντα

Παρά την αυξημένη κινητοποίηση των εκλογικών αρχών, καταγράφηκαν ορισμένα τοπικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

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Στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκαν δυσλειτουργίες σε συσκευές καταμέτρησης ψηφοδελτίων, ενώ στη Φλόριντα σημειώθηκε προσωρινή καθυστέρηση που σχετιζόταν με εκλογικό σύστημα.

Μέχρι στιγμής, οι αναφορές δεν συνιστούν ένδειξη γενικευμένης δυσλειτουργίας της ψηφοφορίας σε εθνικό επίπεδο.

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Οι εκλογικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν κινητοποιηθεί παρατηρητές και εκπρόσωποι των κομμάτων.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει σχεδιάσει εκτεταμένη παρουσία παρατηρητών για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και της συμμόρφωσης με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

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Πλημμύρες και κακοκαιρία επηρεάζουν εκλογικά κέντρα

Ένα επιπλέον πρόβλημα για τη διεξαγωγή των εκλογών είναι οι έντονες καιρικές συνθήκες σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη Φλόριντα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα πρόσβασης σε εκλογικά κέντρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά ορισμένων σημείων ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αλλαγές αφορούν τουλάχιστον 18 εκλογικά κέντρα σε διάφορες κομητείες.

Στην Οκλαχόμα και το Άρκανσο, ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα, ενώ δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναφέρθηκαν και σε περιοχές του Τέξας και του Μισισίπι.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των εκλογικών κέντρων, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Περισσότεροι από 57 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ψηφίσει πριν από την Τρίτη

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του University of Florida Election Lab, περισσότεροι από 57 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πριν από την Τρίτη.

Η πρόωρη ψηφοφορία αποτελεί πλέον βασικό χαρακτηριστικό των αμερικανικών εκλογών, καθώς εκατομμύρια πολίτες επιλέγουν να ψηφίσουν πριν από την επίσημη ημέρα διεξαγωγής τους.

Η μεγάλη συμμετοχή, πάντως, δεν επιτρέπει από μόνη της ασφαλή συμπεράσματα για το τελικό αποτέλεσμα.

Ποιες πολιτείες θα κρίνουν τη μάχη για τη Γερουσία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι εισήλθαν στην εκλογική διαδικασία με πλειοψηφία 53 έναντι 47 εδρών.

Ανάμεσα στις πολιτείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής είναι:

Τέξας

Βόρεια Καρολίνα

Οχάιο

Μέιν

Αϊόβα

Κάνσας

Αλάσκα

Νότια Καρολίνα

Τζόρτζια

Μίσιγκαν

Νιου Χάμσαϊρ

Η τελική κατανομή των εδρών θα καθορίσει εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Γερουσία ή εάν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να ανατρέψουν τους σημερινούς συσχετισμούς.

Βουλή των Αντιπροσώπων: Η μεγάλη μάχη για τις 218 έδρες

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανανεώνονται και οι 435 έδρες.

Για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας απαιτούνται 218 έδρες, με τους Ρεπουμπλικάνους να επιδιώκουν τη διατήρηση του ελέγχου του σώματος και τους Δημοκρατικούς να διεκδικούν την ανατροπή της υφιστάμενης ισορροπίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δεκάδες ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες το αποτέλεσμα μπορεί να καθοριστεί από μικρές διαφορές ψήφων.

Η τελική σύνθεση της Βουλής θα επηρεάσει άμεσα τη δυνατότητα της κυβέρνησης Τραμπ να προωθεί τη νομοθετική της ατζέντα.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα – Οι ώρες Ελλάδας

Τα πρώτα εκλογικά κέντρα στις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ αναμένεται να κλείσουν τα μεσάνυχτα προς Τετάρτη, ώρα Ελλάδας, ενώ η ροή των αποτελεσμάτων θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σημαντικός όγκος αποτελεσμάτων αναμένεται μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/11), ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες και πολιτείες, η καταμέτρηση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί επιστολικών ψηφοδελτίων ή πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των υποψηφίων.

Η ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση ή ότι έχει κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Το πολιτικό διακύβευμα για τον Ντόναλντ Τραμπ

Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν σημαντικό πολιτικό ορόσημο για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τις σχέσεις του Λευκού Οίκου με το Κογκρέσο έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, η κυβέρνηση θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Αντίθετα, η απώλεια της πλειοψηφίας σε ένα ή και στα δύο σώματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, περισσότερες έρευνες από επιτροπές του Κογκρέσου και δυσκολότερες διαπραγματεύσεις για βασικά νομοσχέδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις του για την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας, δηλώνοντας ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα εφόσον οι εκλογές είναι «έντιμες».

Οι εκλογικές αρχές, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τη διαδικασία καταμέτρησης και ελέγχου των ψήφων με βάση τους κανόνες κάθε πολιτείας.

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