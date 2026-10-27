Λαύριο: Συνελήφθη 43χρονος που έκρυβε σε αυτοκίνητο πάνω από 18 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,3 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προέβησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση άνω των δεκαοκτώ κιλών κοκαΐνης και στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου, για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενεργοποίησης του επιχειρησιακού βραχίονα, εντοπίστηκε, ο 43χρονος ως οδηγός επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματος αλλοδαπής ταξινόμησης, το οποίο εισήλθε εντός του εμπορικού λιμένα Λαυρίου. Τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προέβησαν στη διενέργεια ελέγχου και κατόπιν θετικής ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ-9 «BRAT», πραγματοποιήθηκε μεταγωγή του ανωτέρω αλλοδαπού και μεταφορά του οχήματος σε χώρο του κεντρικού λιμένα Πειραιά.

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Μετά τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στους θόλους του χώρου αποσκευών του οχήματος, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη κάτω από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο εκατόν είκοσι επτά (127) σχεδόν ισοβαρείς πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους δεκαοκτώ κιλών και εκατόν δεκατριών γραμμαρίων (18,113 kg). Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω κρύπτη άνοιγε με ειδικό συγκαλυμμένο κομβίο που δεν αποτελούσε μέρος του αρχικού αμαξώματος.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

Εκατόν είκοσι επτά (127) συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους δεκαοκτώ κιλών και εκατόν δεκατριών γραμμαρίων (18,113 kg),

Ένα (01) Ε.Ι.Χ. όχημα και

Μία (01) συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης. Το συνολικό προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της ανευρεθείσας ποσότητας, την οποία το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή απέτρεψε να διοχετευθεί στην παράνομη αγορά. Εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό του 1.300.000€, σε επίπεδο λιανικής (street level).