Νέα Πέραμος: Νεκρός o 59χρονος που ανασύρθηκε αναίσθητος μετά από φωτιά σε πρώην φανοποιείο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε πρώην φανοποιείο, λίγο πριν από τις 20:00 το χθες βράδυ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, ο άνδρας είχε ήδη απομακρυνθεί από τον χώρο από πολίτες.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό φαίνεται να οφείλεται σε ατύχημα. Ειδικότερα, ο 59χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στο παλιό του φανοποιείο, προκειμένου να φτιάξει μια εικονίτσα του Αγίου Δημητρίου, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, εκδηλώθηκε φωτιά.

Από τον καπνό, ο άνδρας φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε κάποια έκρηξη στον χώρο.

Το πρώην φανοποιείο παραμένει σφραγισμένο, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έρευνα από την Πυροσβεστική, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.