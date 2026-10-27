Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα στις γραμμές στον σταθμό του ΗΣΑΠ “Άγιος Νικόλαος”

Διακοπή της κυκλοφορίας σε στάσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) σημειώνεται το πρωί της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή σημειώνεται λόγω πτώσης ατόμου από πεζογέφυρα στον σταθμό του Αγίου Νικολάου, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται από Πειραιά προς Ομόνοια και από Άνω Πατήσια προς Κηφισιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον η κυκλοφορία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) έχει αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας φέρεται να έπεσε επίτηδες στις ράγες, σε μία απόπειρα να αυτοκτονήσει. Έχει τις αισθήσεις του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» καθώς έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ.ΣΥ: Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Ομόνοια και Α. Πατήσια – Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος. Στο σημείο έχουν κληθεί η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κ. Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.