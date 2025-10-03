Πίρι Ρέις στο Αιγαίο: Απέπλευσε από τη Σμύρνη για επιστημονικές έρευνες

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής (3/10), προκειμένου να πραγματοποιήσει τις επιστημονικές έρευνες που είχε ανακοινώσει η Άγκυρα μέσω NAVTEX.

Η τελευταία NAVTEX της Τουρκίας είναι σε ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και καλύπτει εκτεταμένη περιοχή, ακόμη και στο κέντρο του Αιγαίου, αγγίζοντας τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα και περιοχές ελληνικής ευθύνης έκδοσης NAVTEX. Η ζώνη που καλύπτει εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Άη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε τουρκικά και διεθνή ύδατα, αλλά περιλαμβάνουν περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της.

Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ελληνικής περιοχής ευθύνης.