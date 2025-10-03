Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πίρι Ρέις στο Αιγαίο: Απέπλευσε από τη Σμύρνη για επιστημονικές έρευνες

Θα επιχειρεί στο Αιγαίο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου

Πίρι Ρέις στο Αιγαίο: Απέπλευσε από τη Σμύρνη για επιστημονικές έρευνες
ANATOLIAN AGENCY
DEBATER NEWSROOM

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής (3/10), προκειμένου να πραγματοποιήσει τις επιστημονικές έρευνες που είχε ανακοινώσει η Άγκυρα μέσω NAVTEX.

Η τελευταία NAVTEX της Τουρκίας είναι σε ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και καλύπτει εκτεταμένη περιοχή, ακόμη και στο κέντρο του Αιγαίου, αγγίζοντας τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα και περιοχές ελληνικής ευθύνης έκδοσης NAVTEX. Η ζώνη που καλύπτει εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Άη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε τουρκικά και διεθνή ύδατα, αλλά περιλαμβάνουν περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της.

Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ελληνικής περιοχής ευθύνης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ