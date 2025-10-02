Τουρκία: Προχωρά σε έκδοση νέας Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο

Στην έκδοση νέας Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο το διάστημα 04 – 14 Οκτωβρίου προχωρά η Τουρκία.

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τους χάρτες που έχει δημοσιοποιήσει η Άγκυρα, πρόκειται να κινηθεί σε περιοχές του Αιγαίου που εμπίπτουν εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας – περιοχές, δηλαδή, των οποίων το καθεστώς δεν έχει ακόμη οριστικά οριοθετηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα αναμένεται να αντιδράσει άμεσα στις τουρκικές ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι και στα μέσα Σεπτεμβρίου η Άγκυρα είχε εκδώσει NAVTEX για το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις», στην οποία η Αθήνα είχε απαντήσει με έκδοση αντι-NAVTEX.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε διαμηνύσει τότε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να εκφράζει ανησυχία. Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είχε σχολιάσει με νόημα: «Το “Πίρι Ρέις” δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ».