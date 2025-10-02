Τουρκία: Προχωρά σε έκδοση νέας Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο
Αναμένεται αντίδραση από την Αθήνα
Στην έκδοση νέας Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο το διάστημα 04 – 14 Οκτωβρίου προχωρά η Τουρκία.
Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τους χάρτες που έχει δημοσιοποιήσει η Άγκυρα, πρόκειται να κινηθεί σε περιοχές του Αιγαίου που εμπίπτουν εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας – περιοχές, δηλαδή, των οποίων το καθεστώς δεν έχει ακόμη οριστικά οριοθετηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα αναμένεται να αντιδράσει άμεσα στις τουρκικές ενέργειες.
Υπενθυμίζεται ότι και στα μέσα Σεπτεμβρίου η Άγκυρα είχε εκδώσει NAVTEX για το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις», στην οποία η Αθήνα είχε απαντήσει με έκδοση αντι-NAVTEX.
Η ελληνική κυβέρνηση είχε διαμηνύσει τότε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να εκφράζει ανησυχία. Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είχε σχολιάσει με νόημα: «Το “Πίρι Ρέις” δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ».
