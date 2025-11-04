Πήρε ψάρια από μεγάλη αγορά και μέσα είχαν σκουλίκια – Δείτε τι συνέβη (βίντεο)

Ένα βίντεο που προκαλεί ερωτήματα ανέβασε μια καταναλώτρια όταν αγόρασε από μεγάλη αγορά ψάρια και συγκεκριμένα γαύρους.

Την στιγμή που τους καθάριζε αντίκρισε μικρά σκουλίκια. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για παράσιτα που αν το ψάρι καταναλωθεί χωρίς να έχει ψηθεί καλά προκαλεί στομαχικά προβλήματα στον άνθρωπο. Η ίδια ανέβασε το βίντεο με την απορία τι είναι αυτό που έχει βρει μέσα στα ψάρια. Έμπειροι της τόνισαν ότι το ψάρι είναι σίγουρα μπαγιάτικο από το χρώμα του και τουλάχιστον 9 ημερών.

Πώς θα καταλάβουμε αν ο γαύρος που θα πάρουμε δεν είναι φρέσκος;

Πολλοί αναρωτιούνται μετά από αυτό τι μας ταΐζουν ψαροταβέρνες που πηγαίνουν και παίρνουν ποσότητες από αυτές τις αγορές.

• Μάτια: Πρέπει να είναι καθαρά, γυαλιστερά και ελαφρώς προεξέχοντα. Αν είναι θαμπά, βυθισμένα ή γαλακτερά, το ψάρι δεν είναι φρέσκο. • Δέρμα και λέπια: Πρέπει να είναι λαμπερά, μεταλλικά και καλά κολλημένα στο σώμα. Αν είναι θαμπά ή τα λέπια φεύγουν εύκολα, σημαίνει πως έχει μείνει αρκετές ώρες εκτός νερού. • Σώμα: Ο γαύρος πρέπει να είναι σφιχτός και ελαστικός. Αν πιέσεις ελαφρά το σώμα του και η σάρκα δεν επανέρχεται, τότε δεν είναι φρέσκος.

Μυρωδιά

• Ο φρέσκος γαύρος έχει ήπια, θαλασσινή μυρωδιά.

• Αν μυρίζει έντονα ψαρίλα, αμμωνία ή ξινίλα, είναι ένδειξη αλλοίωσης.

Βράγχια

• Αν έχεις τη δυνατότητα να τα δεις, πρέπει να είναι έντονα κόκκινα ή ροζ.

• Αν είναι καφέ, γκρι ή έχουν γλίτσα, το ψάρι είναι παλιό.

Αν είναι σε πάγο

• Ο πάγος πρέπει να είναι καθαρός και αρκετός ώστε να καλύπτει τα ψάρια. Αν είναι λιωμένος ή βρώμικος, μπορεί να έχουν εκτεθεί σε ζέστη.

Αν αγοράζεις γαύρο καθαρισμένο ή φιλέτο, ζήτα να τον δεις πρώτα ολόκληρο — τα σημάδια φρεσκάδας φαίνονται καλύτερα έτσι.