Πήλιο: Επιτήδειοι πέταξαν 5 κουτάβια σε γκρεμό – Μόνο το ένα επιβίωσε (είκονα)

Ένα πραγματικά φρικιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Πήλιο με επιτήδειους που πέταξαν σε γκρεμό πέντε κουτάβια με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή του 4 από αυτά.

«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος της ομάδας «Χείρων» για το τραγικό συμβάν στο Πήλιο, αναφέροντας ότι κατάφεραν να σώσουν το ένα κουτάβι που είχε απομείνει ζωντανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ομάδα του Χείρωνα μόλις αντίκρυσε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης. Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων.

Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου».