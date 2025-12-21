Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ξενοφών Ζηκίδης

Πέθανε σήμερα (21.12) σε ηλικία 67 χρόνων ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ξενοφών Ζηκίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως συντάκτης και εκφωνητής του δελτίου ειδήσεων στο ραδιόφωνο «Άστρα» της Κύπρου. Παράλληλα, και ως το 1966, υπήρξε πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» και του περιοδικού «Κυπριακή Αγορά». Από το 1996 έως το 1999 εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης της εφημερίδα «Πρωινή της Νέας Υόρκης».

Από το 2000 και έως τη συνταξιοδότησή του δούλεψε ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ και τη ΝΕΤ. Επίσης, διετέλεσε αρχισυντάκτης των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης και αναπληρωτής Διευθυντής εκδόσεων.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης υπήρξε ένας δημοσιογράφος με επαγγελματική επάρκεια, εντιμότητα και άψογη συναδελφική συμπεριφορά. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών του οι συνάδελφοί του τον είχαν αναδείξει εκπρόσωπό τους επανειλημμένα ενώ είχε συνεισφορά στον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων της ΕΡΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα τα δυο του παιδιά και αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και φίλο. Λεπτομέρειες για την κηδεία του συναδέλφου θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Με αβάσταχτη θλίψη αποχαιρετάμε τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Ζηκίδη, έναν δικό μας άνθρωπο, εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών.

Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ.

Εργάστηκε επίσης, ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένειας της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν.

Καλό του ταξίδι!»