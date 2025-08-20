Περισσός: Ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη οπαδοί για την ληστρική επίθεση σε φιλάθλους της ΑΕΚ

Δύο ακόμη οπαδοί ταυτοποιήθηκαν για ληστρική επίθεση σε φίλαθλους αντίπαλης ομάδας που έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (15/8) στον Περισσό.

Ειδικότερα, ταυτοποίηθηκαν ένας 20χρονος και ένας 21χρονος, οπαδοί του Ολυμπιακού που αναγνωρίστηκαν ως συνεργοί του συλληφθέντα 21χρονου, που επιτέθηκαν σε φιλάθλους της ΑΕΚ στον Περισσό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης και δυνάμει σχετικών παραγγελιών της αρμόδιας Ανακρίτριας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης με την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του ήδη συλληφθέντα 21χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω, είχαν επιτεθεί με γροθιές και λακτίσματα σε βάρος δυο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας, αφαιρώντας από τον έναν εξ’ αυτών ένδυμα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας.