Πέραμα: Ολονύχτιος εφιάλτης από τη φωτιά στα Καζάνια, τέθηκε υπό έλεγχο – «Παραλίγο να τιναχτεί όλη η περιοχή στον αέρα» (Εικόνες & Βίντεο)

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στον Όρμο Κερατσινίου, σε μικρή απόσταση από δεξαμενές πετρελαιοειδών και υγρών καυσίμων.

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έδωσαν μάχη με τις φλόγες, με τη συμμετοχή 10 οχημάτων, περίπου 30 πυροσβεστών και μηχανημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι μεγάλες εστίες περιορίστηκαν, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Η πυρκαγιά προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης στο Πέραμα και σε γειτονικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Καστέλλα, η Δραπετσώνα, τα Ταμπούρια, τα Καμίνια και η Παλιά Κοκκινιά. Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης γίνεται σταδιακά, καθώς αποκαθίσταται η σχετική βλάβη.

Eνδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν η εκκένωση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ), ενώ νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών από την πυρκαγιά πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων στην περιοχή #Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιά



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice January 18, 2026

Σε δηλώσεις του στο Action24, ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος έκανε λόγο για οριακή κατάσταση, τονίζοντας ότι «παραλίγο να τιναχτεί όλο το Πέραμα στον αέρα», επισημαίνοντας πως από σύμπτωση το περιστατικό δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία και θέτοντας το ερώτημα τι θα συνέβαινε αν η φωτιά είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο δήμαρχος ζήτησε την απομάκρυνση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καυσίμων από κατοικημένες περιοχές, εφόσον δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλείας, καθώς και τη διάνοιξη δεύτερης οδού διαφυγής για την περιοχή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων εκτείνονται από τον Ασπρόπυργο έως το Πέραμα, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αφορά συνολικά την Αττική. Παράλληλα, προανήγγειλε τη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας για τα αίτια και τις ευθύνες του συμβάντος.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

Fb: Πολιτική Προστασία Δήμου Κορυδαλλού

Fb: Πολιτική Προστασία Δήμου Κορυδαλλού