Πέραμα: Νεκρός άνδρας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

Στη λεωφόρο Δημοκρατίας

Πέραμα: Νεκρός άνδρας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα όχημα και μια μηχανή, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

