Πεντέλη: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά και οι δύο εμπρησμοί

Το πόρισμα για τη φονική φωτιά στην Πεντέλη, που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα και έφτασε μέχρι το Πάτημα Χαλανδρίου, παραμένει στα συρτάρια για περισσότερο από 1,5 χρόνο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Πυροσβεστικής, μετά την εκδήλωση της αρχικής εστίας στον Βαρνάβα, κατά τη φονική φωτιά του Αυγούστου 2024 προέκυψαν άλλες δύο εστίες εμπρησμού.

«Υπάρχει δικαιοσύνη; Υπάρχει εισαγγελέας; Είναι δυνατόν δύο χρόνια μετά να μην έχει τιμωρηθεί κανείς;» αναρωτιέται κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας την οργή των πολιτών για την καταστροφική πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά στον Βαρνάβα κατέκαψε 105.000 στρέμματα, κατέστρεψε ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά της και στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε το 2026, η διοικητική έρευνα, όπως καταγγέλλουν πληγέντες και αυτοδιοικητικοί στον ΑΝΤ1, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με όσα φαίνεται, το πόρισμα της Δ.Α.Ε.Ε., που έχει παραδοθεί στη δικαιοσύνη από τον Δεκέμβριο του 2024, καταγράφει με σαφήνεια ευθύνες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Τι δείχνει το πόρισμα

Σύμφωνα με το πόρισμα, αν και η αρχική εστία της πυρκαγιάς φαίνεται να προκλήθηκε από την υποχώρηση ενός καλωδίου σε στύλο ηλεκτροδότησης – με τον διαχειριστή να αντιμετωπίζει κατηγορία – η έρευνα έφερε στο φως και στοιχεία για δύο εμπρησμούς, στις 12 Αυγούστου, τη δεύτερη ημέρα της φωτιάς, όταν η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι.

Στην πρώτη περίπτωση, που χαρακτηρίζεται ως εμπρησμός, μάρτυρες ανέφεραν έναν άνδρα να στέκεται δίπλα σε ένα δέντρο, μπροστά από δύο εστίες φωτιάς στην οδό Περιχάρους στο Χαλάνδρι. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία πολιτών, πήρε ένα κλαδί και φάνηκε να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Μία μάρτυρας που τον πλησίασε με το αυτοκίνητό της τον ρώτησε τι κάνει εκεί, και εκείνος απάντησε ότι είναι εθελοντής και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά.

Στον δεύτερο εμπρησμό εμπλέκεται ένα αυτοκίνητο με γυναίκα οδηγό, η οποία εξετάστηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού. Η Πυροσβεστική διαπίστωσε αντιφάσεις στις καταθέσεις της. Σύμφωνα με τη γυναίκα, ενδεχομένως να πέταξε ένα τσιγάρο από το παράθυρο, με αποτέλεσμα άθελά της να ξεσπάσει νέα εστία πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε από την πλευρά του συνοδηγού.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, 17 μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά, η έρευνα παραμένει σε προανακριτικό στάδιο.