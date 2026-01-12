Νέα Ιωνία: Κλειστή έως αύριο η αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Χαλάνδρι

Συνεχίζονται τα προβλήματα και η ταλαιπωρία των οδηγών στη Νέα Ιωνία, ύστερα από την πτώση τμήματος της γέφυρας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αποδόθηκε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του νοσοκομείου Αγία Όλγα, στο ρεύμα προς Φιλαδέλφεια.

Ωστόσο, θα παραμείνει κλειστή έως αύριο το πρωί η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, λόγω εργασιών αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας 12/1, για άγνωστο λόγο αποκολλήθηκε κομμάτι από γέφυρα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία.