Νέα Ιωνία: Κλειστή έως αύριο η αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Χαλάνδρι
Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω πτώσης τσιμέντων από τη γέφυρα
Συνεχίζονται τα προβλήματα και η ταλαιπωρία των οδηγών στη Νέα Ιωνία, ύστερα από την πτώση τμήματος της γέφυρας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αποδόθηκε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του νοσοκομείου Αγία Όλγα, στο ρεύμα προς Φιλαδέλφεια.
Ωστόσο, θα παραμείνει κλειστή έως αύριο το πρωί η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, λόγω εργασιών αποκατάστασης.
Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας 12/1, για άγνωστο λόγο αποκολλήθηκε κομμάτι από γέφυρα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία.
