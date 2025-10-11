Πέλλα: Αστυνομικοί κατέσχεσαν 3 κιλά κάνναβη – Δύο συλλήψεις

Περίπου 3 κιλά κάνναβη και μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, οι οποίοι συνέλαβαν δύο άνδρες, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε έρευνα που έγινε σε οικία ημεδαπού άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποξηραμένοι κλώνοι κάνναβης με ανθούς, συνολικού βάρους 2 κιλών και 830 γραμμαρίων και 15 βάζα και δοχεία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 102 γραμμαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκε άνδρας ελληνικής καταγωγής που διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του μία συσκευασία με ηρωίνη, βάρους 85,8 γραμμαρίων και 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 12,8 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.