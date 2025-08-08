Πειραιάς: Τουρίστες καταγγέλλουν επίθεση από ταξιτζή – Άρπαξε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε
Το περιστατικό ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας
Επίθεση από έναν οδηγό ταξί στο λιμάνι του Πειραιά φέρεται να έπεσαν δύο τουρίστες με έναν από αυτούς να τραυματίζεται ελαφρά στο πρόσωπο.
Η επίθεση καταγγέλεται πως έγινε το βράδυ της Πέμπτης (07/08) στην περιοχή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή στον Πειραιά, όταν οι δύο τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί με σκοπό να πάνε στο κατάλυμα τους.
Κατά την αποβίβασή τους, όπως ανέφεραν, ο οδηγός έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο πρόσωπο έναν εκ των δύο. Στη συνέχεια τους πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε.
Το περιστατικό ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.
