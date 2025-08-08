Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Πειραιάς: Τουρίστες καταγγέλλουν επίθεση από ταξιτζή – Άρπαξε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

Το περιστατικό ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας

Πειραιάς: Τουρίστες καταγγέλλουν επίθεση από ταξιτζή – Άρπαξε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση από έναν οδηγό ταξί στο λιμάνι του Πειραιά φέρεται να έπεσαν δύο τουρίστες με έναν από αυτούς να τραυματίζεται ελαφρά στο πρόσωπο.

Η επίθεση καταγγέλεται πως έγινε το βράδυ της Πέμπτης (07/08) στην περιοχή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή στον Πειραιά, όταν οι δύο τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί με σκοπό να πάνε στο κατάλυμα τους.

Κατά την αποβίβασή τους, όπως ανέφεραν, ο οδηγός έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο πρόσωπο έναν εκ των δύο. Στη συνέχεια τους πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε.

Το περιστατικό ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

