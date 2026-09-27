Πλάκα: Έγκυος τριών μηνών η μια νεκρή – Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Συνεχίζεται η αυτοψία στο κτήριο στην Πλάκα, όπου βρέθηκαν έξι σοροί μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, το ένα ζευγάρι των Αμερικανών βρισκόταν στο μήνα του μέλιτος και σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κύησης.

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Η αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται από δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ενώ καίριες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις έξι σορούς.

Η περιοχή περιφρουρείται και ενώ αναμένεται και αυτοψία σε παρακείμενα κτίρια. Η διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της φονικής έκρηξης που, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα.

Στον δεύτερο όροφο η παροχή φυσικού αερίου



Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ERTNEWS, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ηταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

Στον πρώτο οροφο, υπήρχε παλιότερα αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει την διακοπή του όπως και έγινε.



Το φυσικό αέριο φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για την θέρμανση και την κουζίνα. Ο μικρός λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί, παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται λοιπόν, πως κάποια στιγμή ίσως κατά την διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή. Κομβικοί χαρακτήρισαν ειδικοί που μίλησαν στο ΕΡΤnews την παλαιότητα του κτιρίου.



Η σορός της 76χρονης δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου



Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης στον χώρο ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μίγμα και από έναν σπινθηρισμό, όταν πήγε ενδεχομένως στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως, προκλήθηκε η έκρηξη. Η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου.



«Υπάρχουν πραγματογνώμονες που συλλέγουν τα στοιχεία, όλα τα ευρήματα έχει οριστεί να πάνε σε συγκεκριμένο χώρο και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή

«Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, στον τόπο του συμβάντος ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας Enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ότι, πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή», ανέφερε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού – Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.



Το φυσικό αέριο συγκεντρώνεται προς τα πάνω και το υγραέριο προς τα κάτω.

Η έκρηξη και το ωστικό κύμα δείχνουν πως έγιναν προς τα πάνω, κάτι που ενισχύει την εκδοχή για το φυσικό αέριο. Ως προς την πλήρη κατάρρευση του κτιρίου θεωρούν οι Αρχές ότι οφείλεται και στην παλαιότητα της οικοδομής.



«Εκτιμούν ότι έγινε από φυσικό αέριο. Το κτίριο δεν ήταν σύγχρονο, είχε μεγάλη τρωτότητα, δεν είχε φέροντα οργανισμό, είχε τούβλα τα οποία μόνα τους είναι πολύ ευαίσθητα σε μία τέτοια διαδικασία», ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας, Πρόεδρος ΟΑΣΠ.

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Τα σενάρια που εξαιρούνται

Τα σενάρια που από την συνεχιζόμενη έρευνα τείνουν να εξαιρεθούν είναι της φιάλης προπανίου αφού δεν υπάρχει ανάλογο εύρημα.

Επίσης δεν προέκυψε διαρροή από άλλο σημείο ή γειτονικό κτίριο που να βρήκε διαφυγή στο τριώροφο της Λυσικράτους, κάτι που είχε γίνει το 2022 στην Λ. Συγγρού . Επίσης φαίνεται να έγινε το ακριβώς αντίστροφο με τις συνθήκες που επικράτησαν το εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», αφού η διαρροή φαίνεται πως ήταν στον ίδιο χώρο που έγινε και η έκρηξη.

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Τη Δευτέρα αναλυτικοί έλεγχοι της Πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων

Περισσότερο αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των παρακείμενων κατασκευών.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων παραμένει στην περιοχή και πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθούν οι εργασίες στα χαλάσματα.