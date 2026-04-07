Πειραιάς: Με βαθιά τραύματα στο πρόσωπο η 2χρονη που δαγκώθηκε από σκύλο – “Κινδύνευσε η ζωή της”

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα 6/2 σε διαμέρισμα στον Πειραιά, όπου ένα κοριτσάκι 2 χρονών δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας.

Το κοριτσάκι βρισκόταν στο σπίτι με τη γιαγιά του, όταν κάποια στιγμή γύρω στις 5 το απόγευμα ξέφυγε από την προσοχή της και μπήκε σε δωμάτιο όπου υπήρχε ο σκύλος. Ο σκύλος επιτέθηκε στο 2χρονο κοριτσάκι, δαγκώνοντάς το στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, η 2χρονη διακομίστηκε στο Παίδων “Αγίας Σοφίας” με πολύ βαθιά τραύματα, ειδικά στα μάγουλα, από επίθεση και δαγκωματιές σκύλου, που κατά δήλωση των γονέων ήταν του σπιτιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κινδύνευσε η ζωή της ανήλικης, με το προσωπικό του νοσοκομείου να δίνει τιτάνια μάχη για να τη σώσει.

Αρχικά, το κοριτσάκι εισήχθη στη νευροχειρουργική κλινική και αμέσως μπήκε χειρουργείο, στο οποίο συμμετείχαν γιατροί νευροχειρουργοί και πλαστικοί χειρουργοί.

Το χειρουργείο, όπως λέει ο κ. Γιαννάκος, ήταν δύσκολο και κράτησε πάνω από 4 ώρες. Η κατάσταση του παιδιού ήταν σοβαρή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη ΜΕΘ.

Σήμερα, όμως, έχει ραγδαία βελτίωση κι έτσι το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε και επέστρεψε στη νευροχειρουργική κλινική.