Πειραιάς: Ληστεία σε ξενοδοχείο – Συνελήφθη ανήλικος, αναζητείται συνεργός

Σημειώθηκε ληστεία χθες, Παρασκευή (16/01), το βράδυ σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, στην αρχή δύο άγνωστοι ακινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν, όπου υπό την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και έπειτα τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία προχώρησε σε αναζητήσεις, όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.