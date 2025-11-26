“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Πειραιάς: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ – 50χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Τζάνειο

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας 50χρονος να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, ο εργαζόμενος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες καταπλακώθηκε από μηχάνημα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό και στη συνέχεια ο 50χρονος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

