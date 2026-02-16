Πειραιάς: Δέντρο έπεσε σε λαϊκή αγορά – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί (Εικόνα & Βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16.02) σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά, όταν δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30, λίγο πριν την ολοκλήρωση της λειτουργίας της αγοράς που στήνεται στην οδό Ζαΐμη, στο Νέο Φάληρο, σε σημείο που βρίσκεται παράλληλα με τις γραμμές του Ηλεκτρικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δέντρο έπεσε τη στιγμή που δεν διερχόταν κάποιος πεζός από κάτω, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Όπως αποτυπώνεται και σε φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο κορμός κατέληξε στο οδόστρωμα, δίπλα σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο μπροστινό του μέρος.