Πάτρα: Τραγωδία με 22χρονο που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Το άψυχο σώμα του 22χρονου βρέθηκε από τους οικείους του

Πάτρα: Τραγωδία με 22χρονο που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
DEBATER NEWSROOM

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Πάτρα, στην περιοχή της Οβρυάς καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η ΕΛΑΣ, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατο του νεαρού.

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους και συγγενείς.

Τα αίτια θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί και απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι αρμόδιες αρχές.

