Πάτρα: Του απέσπασε τους τραπεζικούς κωδικούς του και του έκλεψε 45.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε ένα άτομο, όταν ένας άνδρας του απέσπασε τους τραπεζικούς του κωδικούς στην Πάτρα και του έκλεψε 45.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εξιχνιάστηκε η υπόθεση.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης pos, τον έπεισε να εισέλθει σε ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) και αφού του απέσπασε τους τραπεζικούς του κωδικούς, πραγματοποίησε συναλλαγές, που ξεπερνούν σε χρηματική αξία τις -45.000- ευρώ.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν ενδελεχείς και συστηματικές έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση της απάτης και την ταυτοποποίηση του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.