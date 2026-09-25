Πάτρα: Καβγάς μαθητών σε ΕΠΑΛ – Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από τραυματισμό

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

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Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία και ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία.