Εύβοια: Ανήλικος έβαλε φωτιά παίζοντας με βεγγαλικά – Τον εντόπισαν σε κατάσταση πανικού

Στο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, οδηγήθηκε ένας ανήλικος, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται – από αμέλεια – για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε λόφο κοντά στον οικισμό Λευκαντί της Εύβοιας.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από επικίνδυνο παιχνίδι με βεγγαλικά, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, κοντά σε σπίτια.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 14:20, όταν καπνοί έγιναν ορατοί από την ευρύτερη περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, πριν απειλήσει κατοικημένες ζώνες ή καλλιέργειες.

Τον βρήκαν σε πανικό με υπολείμματα βεγγαλικών

Καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο μέτωπο, κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεξήγαγε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε ένας ανήλικος σε κατάσταση πανικού.

Δίπλα του βρέθηκαν υπολείμματα από βεγγαλικά, στοιχείο που οδήγησε στην προσαγωγή του, καθώς εκτιμάται ότι αυτά πυροδότησαν τη φωτιά.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, αποτράπηκαν τα χειρότερα, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή για την επικινδυνότητα τέτοιων πράξεων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.