Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο νεαροί που εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στο γηροκομείο της Πάτρας.

Πρόκειται για έναν 25χρονο κι έναν 21χρονο. Αφού ολοκλήρωσε την πολύωρη κατάθεσή του ο 25χρονος ακολούθησε ο 21χρονος φίλος του. Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη την προηγούμενη Τετάρτη, μετά από σχετικές έρευνες της αστυνομίας και φέρεται να είναι εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά.

Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, εμφανίστηκε χθες (18.08) στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, έπεσε σε αντιφάσεις κι έτσι εκδόθηκε ένταλμα και για τη δική του σύλληψη.

«Βρέθηκα στο σημείο για να βοηθήσω να σβήσει η πυρκαγιά μαζί με ακόμη τρία άτομα, ήδη οι δυο από αυτούς έχουν καταθέσει στην αστυνομία», δήλωσε από την πρώτη στιγμή ο 25χρονος αρνούμενος τις κατηγορίες.

Παράλληλα, κατά την διάρκεια της εξέτασής του, κατατέθηκε στην ανακρίτρια από τους συνηγόρους υπεράσπισης το πόρισμα της πυροσβεστικής για τη φωτιά στο οποίο τονίζεται μεταξύ άλλων πως, «δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα γνωστού εμπρηστικού μηχανισμού ή ίχνη/ενδείξεις οποιαδήποτε άλλης ενέργειας ή παράλειψης ή εν γένει άλλης πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας».

Τι δήλωσαν οι δικηγόροι τους

Από την πλευρά τους, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο νεαρών, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών, επιβλήθηκε στους εντολείς μας το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Πρόκειται για μία απόφαση που θεωρούμε άδικη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία.

Ως συνήγοροι, θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν.

Καλούμε την πόλη της Πάτρας να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που αντί να επιλέξουν την αδιαφορία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Οι οικογένειές τους χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας. Οι ευθύνες και οι ανεπάρκειες του κράτους δεν μπορεί να φορτωθούν στις πλάτες αθώων νέων ανθρώπων».