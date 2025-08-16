Πάτρα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση
Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λόγο μετά τις 12 στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.
