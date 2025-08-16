Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

  Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

   Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λόγο μετά τις 12 στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

