Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη – Αστυνομικοί έσβησαν τη φωτιά

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Απριλίου, στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από εμπρηστική επίθεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος πλησίασε γύρω στις 03:30 το όχημα που ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Γληνού και Σπάρτακου, τοποθέτησε πλάκες παραφίνης στο πίσω αριστερό ελαστικό του οχήματος και στη συνέχεια έβαλε φωτιά.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρα, πριν λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Επί τόπου έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.