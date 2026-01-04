Πάτρα: «Γυαλιά – καρφιά» η καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου 30χρονος

Στην Πάτρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μετά τον θάνατο του 30χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από καβγά για ασήμαντη αφορμή σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1/2026).

Συγγενείς και φίλοι του θύματος, γεμάτοι οργή, προκάλεσαν ζημιές σε καφετέρια που ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού καταστήματος, ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με το tempo24, η καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα υπέστη σοβαρές φθορές, με σπασμένα τζάμια, αναποδογυρισμένα τραπέζια και καρέκλες, ενώ φωτογραφίες αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία έχει σπεύσει στο σημείο για να διερευνήσει το περιστατικό, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού.