Πάτρα: Επίθεση με οπαδικά κίνητρα στο περιθώριο του πατρινού καρναβαλιού – Δύο τραυματίες

Επεισόδια με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε σήμερα (23/2) τα ξημερώματα σε κεντρικό σημείο της Πάτρας όταν δύο νεαρά άτομα δέχθηκαν άγρια επίθεση από 6 άτομα.

Όπως μεταδίδει το tempo24, ο νεαρός, το ένα θύμα της επίθεσης, έφερε σε σημείο του σώματός του αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας, ενώ περπατούσε με την κοπέλα. Τότε τους πλησίασαν και δέχθηκαν ανάκριση από μέλη καρναβαλικού πληρώματος αναφορικά με τα οπαδικά τους φρονήματα και στη συνεχεία υπέστησαν άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα.

Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις Διωκτικές Αρχές της Πάτρας.