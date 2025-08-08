Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ένας τραυματίας από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός του οχήματος

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ζεφύρι: Ένας τραυματίας από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός του οχήματος
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ζεφύρι, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να τραυματίζεται σοβαρά.

Συγκεκριμένα, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο, τραυματίζοντας τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος αφήνοντας πίσω τον σοβαρά τραυματισμένο δικυκλιστή, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.

Οι αστυνομικές αναζητούν τον οδηγό του ΙΧ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ