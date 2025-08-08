Ζεφύρι: Ένας τραυματίας από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός του οχήματος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ζεφύρι, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να τραυματίζεται σοβαρά.

Συγκεκριμένα, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο, τραυματίζοντας τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος αφήνοντας πίσω τον σοβαρά τραυματισμένο δικυκλιστή, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.

Οι αστυνομικές αναζητούν τον οδηγό του ΙΧ.