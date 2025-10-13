Πατήσια: Aναβλήθηκε η δίκη του 27χρονου που κατηγορείται ότι κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα στο ενός έτους παιδί του

Αναβολή για την Πέμπτη (16.10) πήρε ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι κάπνιζε ναρκωτικές ουσίες παρουσία της ενός έτους κόρης του, στο σπίτι που έμεναν στα Πατήσια, με αποτέλεσμα το παιδί να εισπνεύσει τις αναθυμιάσεις και να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας, προκειμένου να κληθεί για κατάθεση η σύζυγος του κατηγορούμενου, αλλά και να προσκομιστεί η σχετική ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 27χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Ωστόσο, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Το βρέφος νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, χάρη στις προσπάθειες των γιατρών, η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το παιδί έχει πλέον εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και συνεχίζει να αναρρώνει.