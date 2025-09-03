Πατήσια: «Ακούσαμε φωνές και καταλάβαμε ότι έγινε κάτι κακό» – Τι λένε γείτονες της γυναίκας που πέθανε στη γέννα του παιδιού της

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Πατήσια την Τετάρτη 3/9 όταν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια που γεννούσε το παιδί της.

Συγκεκριμένα, άπαντες στην γειτονία της άτυχης γυναίκας, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί μια νέα μητέρα έφυγε τόσο απρόσμενα από τη ζωή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακούσαμε φωνές ξαφνικά και καταλάβαμε ότι κάτι κακό έγινε. Είδαμε ένα ασθενοφόρο που ήρθε» λέει στο DEBATER γείτονας της άτυχης γυναίκας για να προσθέσει:

«Δεν ξέρω γιατί το τράβηξε όλο αυτό η γυναίκα μόνη της. Αν μας φώναζε να την βοηθήσουμε φυσικά και θα το κάναμε. Δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά».

Πατήσια: Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 3/9, όταν η άτυχη γυναίκα έφερνε στον κόσμο το παιδί της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, όλα συνέβησαν στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 3/9 στο σπίτι της οικογένειας στην οδό Σκρα, όταν ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας τη βρήκε νεκρή καθώς στην προσπάθεια της να γεννήσει μόνη της έκοψε τον ομφάλιο λώρο με αποτέλεσμα να πεθάνει τόσο η ίδια όσο και το βρέφος.

Οι Αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τα άλλα δυο παιδιά της οικογένειας να είναι εν ζωή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής.