Πατήσια: 8χρονο αγοράκι εντοπίστηκε να περπατά μόνο του – Αναζητούνται οι γονείς του

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης (20.11) στην περιοχή των Πατησίων, όταν ένα 8χρονο αγοράκι εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του στο δρόμο.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», οι Αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού. Η ανακοίνωση του Οργανισμού επισημαίνει ότι ο ανήλικος έχει καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1.20 μ. και κανονικό βάρος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εντοπίστηκε.

«Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία, επειδή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του ανήλικου καθώς και των βιολογικών γονέων του και ο εντοπισμός αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών του είναι άλλως αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής».