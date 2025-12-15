Πάρτι σε όλη την Αθήνα την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου 

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς θα «χορέψει» η Αθήνα, την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, δηλαδή το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων οργανώνει μια ανοιχτή γιορτή, με δέκα μουσικές δράσεις, που θα απλώνονται σε όλη την πόλη.

«Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή, από το Μοναστηράκι και την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τη Λαμπρινή, το Παγκράτι, την Ερμού και την Ομόνοια.

Μουσικά σχήματα, street parties, τζαζ, κλασική μουσική, χορός, γιόγκα και θεματικά events, θα γεμίσουν με λάμψη και ήχους τις γειτονιές της πόλης, καθώς η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Σας καλούμε να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ανακαλύψουμε τη γιορτινή Αθήνα».

Οι εκδηλώσεις στις 20/12 αναλυτικά:

Pizza Out of the Box – Χριστουγεννιάτικο λάτιν πάρτι, στον Κεραμεικό – Ώρα 14.30

Η οδός Σαλαμίνος στον Κεραμεικό, θα υποδεχτεί μια μικρή λατινοαμερικάνικη γιορτή: sandos που αχνίζουν, empanadas που μοσχοβολούν και βινύλια που «ταξιδεύουν» από το Ρίο μέχρι την Αβάνα. Ο πεζόδρομος θα αποκτήσει φωτεινή, πολύχρωμη αισθητική με «καλοκαιρινή» διάθεση και χρώματα.

Πρωτογένους Street Party – Ώρα 17.00

Μια μικρή «πολιτεία» μουσικής και δημιουργίας, θα φιλοξενηθεί στην οδό Πρωτογένους για δύο νύχτες, όπου την πρώτη νύχτα (20/12) οι DJs θα δίνουν τον ρυθμό και τη δεύτερη νύχτα (21/12) θα παραδώσουν τη σκυτάλη σε μπάντες της εναλλακτικής σκηνής. Το κοινό θα περιμένουν καλλιτέχνες και μικρές εκπλήξεις, ενώ τα καταστήματα και τα εργαστήρια της γειτονιάς θα μείνουν ανοιχτά για να ενισχύσουν τις δύο βραδιές με γεύσεις και αρώματα.

Λαμπρινή Street Party – Ώρα 19.00

Η Λαμπρινή γίνεται το νέο hotspot της ηλεκτρονικής σκηνής. Το ΕΝΤΕΚΑ Athens στήνει σε αυτή τη γειτονιά του Δήμου Αθηναίων μία εντυπωσιακή, φωτεινή και ολοζώντανη σκηνή, με μερικούς από τους πιο δραστήριους DJs και μουσικούς παραγωγούς της πόλης στο πιο «ηλεκτρισμένο» πάρτι της χρονιάς.

Night Yoga, στο Πάρκο Ριζάρη – Ώρα 19.00

Πρόσκληση σε νυχτερινή γιόγκα, στο πάρκο Ριζάρη. Οι γιορτές δεν είναι μόνο μουσική, χορός και τραγούδι, αλλά και μια ευκαιρία για τόνωση και ευεξία. Κάτω από τα δέντρα, στο πάρκο Ριζάρη, με καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών, η γιόγκα θα γίνει προσιτή σε όλους: προχωρημένους, αρχάριους ή αυτούς που απλώς θέλουν να δοκιμάσουν μια νέα τάση ευεξίας.

Αγία Φανφάρα από το Μοναστηράκι έως την πλατεία Αβησσυνίας – Ώρα 19.30

Φέτος, η Αθήνα θα χορέψει και σε βαλκανικούς ρυθμούς. Η Αγία Φανφάρα, η ορχήστρα που αποτελείται από 25 μουσικούς με χάλκινα, ξύλινα και κρουστά όργανα, θα «ξεχυθεί» στους δρόμους της πόλης και θα ανάψει τη σπίθα της γιορτής με τη δύναμη της μουσικής της. Από την πλατεία Μοναστηρακίου έως την πλατεία Αβησσυνίας, η μπάντα θα στήσει μια βαλκανική πομπή.

Melachrinos Velenzas: A Christmas Piano Story, στην πλατεία Βικτωρίας – Ώρα 19.30

Ο Μελαχρινός Βελέντζας, ο καλλιτέχνης που συστήθηκε στο κοινό μέσα από το πολυταξιδεμένο «Lemon», θα οδηγήσει τον κόσμο σε ένα μουσικό ταξίδι με προορισμό την πλατεία Βικτωρίας. Οι Piano Stories του, μικρές ιστορίες που γεννήθηκαν άλλοτε από τη μνήμη κι άλλοτε από το σήμερα, συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες «αποχρώσεις» και καλούν σε μια συνάντηση, που θυμίζει ότι ένα πιάνο αρκεί για να πει όσα δεν χωρούν σε λέξεις.

Alexandros Affolter Quartet – Sinatra with a Twist, στο Παγκράτι – Ώρα 20.00

Χριστούγεννα χωρίς τζαζ δεν γίνονται και με αφορμή τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φέρνει μελωδίες του Φρανκ Σινάτρα στην πλατεία Μεσολογγίου. Ο Ολλανδός τραγουδιστής Alexandros Affolter συνεργάζεται με τον ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλο και μαζί ερμηνεύουν τραγούδια του μεγάλου Αμερικανού καλλιτέχνη, μέσα από μια φρέσκια οπτική της τζαζ. Κλασικά τραγούδια του, αλλά και επιλογές που σημάδεψαν την προσωπική του δισκοθήκη, εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα, που αναβιώνει την εποχή της μεγάλης λάμψης.

En Lefko Party, στην Ομόνοια – Ώρα 20.00

Το πάρτι μεταφέρεται στην Ομόνοια και μεταμορφώνει τη στοά του Moxy Athens City Hotel, σε μια δυναμική dance σκηνή, που θα λάμπει από φως και κίνηση στο κέντρο της πόλης. Ο En Lefko 87.7 αναλαμβάνει τα decks, φέρνοντας τους DJs και παραγωγούς του σταθμού σε μια σκηνή με πολύ κέφι και χορό.

The Storyville Ragtimers, στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου – Ώρα 21.00

Οι The Storyville Ragtimers φέρνουν τον παλμό της Νέας Ορλεάνης των ’20s, κάνοντας αναδρομή σε μια εποχή όπου η τζαζ ήταν τρόπος ζωής. Μεταφέρουν το κοινό στους νυχτόβιους δρόμους του Storyville, τους ρυθμούς του Basin Street και τον ήχο των ποταμόπλοιων που ταξίδευαν στον Μισισιπή. Με την αύρα του Λούις ‘Αρμστρονγκ, του Τζέλι Ρολ Μόρτον και όλων όσοι έμειναν στην ιστορία της τζαζ ως πρωτοπόροι, στήνουν στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου μια χριστουγεννιάτικη βραδιά γεμάτη σουίνγκ, λαμπιόνια και αστραφτερό vintage στυλ, εκεί όπου η μαγεία της τζαζ ξαναγεννιέται.

De Profundis, στον πεζόδρομο της Ερμού – Ώρα 21.00

Το μουσικό σύνολο De Profundis αφήνει την αίθουσα του Ωδείου και βγαίνει στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης. Στην Ερμού, ένα σύνολο δεξιοτεχνών μουσικών θα φέρει την κλασική μουσική εκεί όπου «αναπνέει» ελεύθερα. Με πάθος, δεξιοτεχνία και σκηνική ενέργεια, θα μετατρέψουν τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας σε υπαίθρια σκηνή υψηλής τέχνης. Εν όψει της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, η πόλη «ντύνεται» με μελωδίες που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική «λάμπει» παντού.