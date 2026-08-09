Πάρος: Κλειστό σήμερα το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης, είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο το απόγευμα του Σαββάτου, 8 Αυγούστου όταν ένα 4χρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από πισίνα beach bar.

Λόγω του περιστατικού, το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για σήμερα Κυριακή, 9 Αυγούστου.

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Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσίευσε μετά το τραγικό περιστατικό, το beach bar εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του παιδιού και γνωστοποιεί την απόφαση να παραμείνει κλειστό σήμερα σε ένδειξη πένθους.

«Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση εκφράζει «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς» και προσθέτει ότι στις 9 Αυγούστου το beach bar θα παραμείνει κλειστό «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».

Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Κυριακή, ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πούντα της Πάρου.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το στοιχείο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας είναι ότι ο ίδιος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης της συγκεκριμένης πισίνας, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν βρισκόταν στο προβλεπόμενο σημείο και εκτελούσε τα καθήκοντά του την ώρα που συνέβη το μοιραίο.

Πώς έγινε η τραγωδία

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 4χρονος είχε απομακρυνθεί από τους γονείς του οι οποίοι ναι μεν βρίσκονταν στο εν λόγω beach bar της Πάρου αλλά δεν είχαν οπτική επαφή μαζί του. Αν και το αγόρι πάλευε μέσα στο νερό της πισίνας, κανείς δεν κατάλαβε πως δίνει μάχη για τη ζωή του.

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Λίγη ώρα μετά βρέθηκε από δύο κοπέλες οι οποίες κάλεσαν σε βοήθεια. Ο barman του beach bar βούτηξε με θάρρος στο νερό για να τον ανασύρει. Παρά την προσπάθειά του, ο 4χρονος δεν συνερχόταν.

Στον χώρο βρίσκονταν και ένας γιατρός που ανέλαβε αμέσως δράση, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Για ώρα πάλευαν όλοι μαζί να τον επαναφέρουν αλλά μάταια.

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Οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στον χώρο. Χειροπέδες περάστηκαν και στους γονείς του 4χρονου.

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Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς που έχουν ακόμη ένα παιδάκι, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης του beach bar κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου το πρωί της Κυριακής.

Οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, ενώ παράλληλα διερευνάται αν στον χώρο εφαρμόζονταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

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Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πως έγινε η τραγωδία και αν υπήρξαν παραλείψεις που συνέβαλαν στον θάνατο του παιδιού.

Οι αστυνομικοί ερευνούν για την ύπαρξη οπτικού υλικού, ίσως βίντεο από κάμερες που σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες θαμώνων, θα μπορούσαν να λύσουν τα βασικά ερωτήματα για την τραγωδία.