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ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 134 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά της Γαύδου

Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι

Κρήτη: Διάσωση 134 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά της Γαύδου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

   Στην πρώτη περίπτωση, 48 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία.

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   Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

   Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

   Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και οι 86 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.  

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