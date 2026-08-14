Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φθάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Ήδη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων, με τους επιβάτες να καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

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Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση διεξάγεται σε γενικές γραμμές κανονικά, όπως και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Το «Blue Star Paros», που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο, δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του λόγω των καιρικών συνθηκών.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια.

Η εικόνα παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις για την εκτέλεση ή την τροποποίηση των δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά προκτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.