Πάρος: “Είχαμε προσπαθήσει να διώξουμε την οικογένεια” – Οι πρώτες δηλώσεις του ιδιοκτήτη του beach bar για τον θάνατο του 4χρονου

Στις πρώτες δηλώσεις μετά την τραγωδία με τον πνιγμό του 4χρονου σε πισίνα beach bar στην Πάρο προχώρησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, ο 69χρονος ισχυρίστηκε πως είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να διώξει την συγκεκριμένη οικογένεια, μιας και οι γονείς συνήθιζαν να αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη.

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«Τα πάντα είναι νόμιμα. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ κάποιο ατύχημα. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά γιατί οι μαμάδες και οι μπαμπάδες άφηναν τα παιδιά τους μόνα κάθε μέρα. Κάθε φορά που τους έβγαζα έξω, γινόμουν ο κακός. Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μέσα στο full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην Πάρο που ήταν και δηλωμένος ως ο ναυαγοσώστης της πισίνας.

Ο άνδρας μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε κιόλας και στο το πού ήταν οι γονείς του παιδιού τη στιγμή που εκείνο έπεσε στην πισίνα.

«Ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω, σε ένα άλλο σνακ, και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες. Πήγα και του είπα “έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει. Τι κάνεις;”. Είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

Τα στοιχεία από τις κάμερες

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι από τις εικόνες θα αποδειχθεί πως η οικογένεια δεν βρισκόταν στη θάλασσα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την πισίνα.

«Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα εμείς ήμασταν στα 10 μέτρα, ήταν και χώρος φαγητού», δήλωσε.

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Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν μέσα από το υλικό όχι μόνο την πορεία του παιδιού μέχρι την πισίνα, αλλά και πόσο χρόνο παρέμεινε μέσα στο νερό, πού βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή οι εργαζόμενοι και ο υπεύθυνος της επιχείρησης, ποιος είχε οπτική επαφή με το σημείο και πότε έγινε αντιληπτό ότι κάτι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντιλήφθηκαν πρώτες το παιδί μέσα στο νερό. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μπάρμαν του beach bar, ο οποίος βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε.

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Ο πατέρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν:

«Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά, είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε».

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Όπως υποστηρίζει, ο μπάρμαν τού είπε: «Φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο που καθιστά κρίσιμο τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου κατά τον οποίο το παιδί βρισκόταν στο νερό πριν γίνει αντιληπτό.

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Οι προσπάθειες ανάνηψης

Μετά την ανάσυρση του 4χρονου ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στον χώρο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος συνέδραμε μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Ο πατέρας περιέγραψε ότι οι προσπάθειες συνεχίστηκαν κατά τη μεταφορά του παιδιού στο Κέντρο Υγείας.

«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις, του έδινε και το οξυγόνο», ανέφερε.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τόσο κατά τη διακομιδή όσο και στο Κέντρο Υγείας, το παιδί δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη της έρευνας αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη της πισίνας και την ιδιότητα του προσώπου που είχε δηλωθεί για την επιτήρησή της.

Η πλευρά του ιδιοκτήτη, μέσω του δικηγόρου του Χάρη Αμπραζή, υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας εκτελούσε και καθήκοντα ναυαγοσώστη και επέβλεπε τόσο την πισίνα όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο πατέρας του παιδιού αμφισβητεί, ωστόσο, ότι υπήρχε ουσιαστική και διαρκής επιτήρηση. Περιγράφοντας τον ιδιοκτήτη, ανέφερε: «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

Κατά τον ίδιο, «δεν ήταν στη δουλειά του», ενώ υποστηρίζει ότι αν υπήρχε άνθρωπος που επέβλεπε διαρκώς την πισίνα, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

«Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…», είπε.

Εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε, πάντως, ότι ο υπεύθυνος βρισκόταν στο μηχανοστάσιο της πισίνας τη στιγμή του περιστατικού, στοιχείο που επίσης αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.