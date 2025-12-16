Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ

Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει δυναμικά τη νέα χρονιά με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική, ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά, τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς και πατινάζ μέχρι τις 02.00!

Παρουσιάζει ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16 Δεκεμβρίου 2025

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται το κοινό για την αλλαγή του χρόνου. Φέτος, οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς είναι ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει στις 22.30 η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για τη χαρισματική jazzy φωνή και τη σκηνική της παρουσία.

Από το πρόγραμμα της Παραμονής δεν θα μπορούσαν, βέβαια, να λείπουν και οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, ενώ ο χρόνος αλλάζει με ένα θεαματικό show πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με λάμψη και χρώματα. Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους, δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στη συνέχεια, στήνεται ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά με τον DJ Sunshine Pedro που υπόσχεται να κρατήσει το κέφι αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 02.00 το πρωί, για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή βγάζοντας φωτογραφίες στις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις. Κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις ολοκληρώνουν το σκηνικό της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ.

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τον ιστότοπο snfcc.org καθώς και τα social media του οργανισμού.

Όλες οι εκδηλώσεις της Παραμονής Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ αναλυτικά έχει ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συναυλία με την Alexandra Sieti 22.30

Η Alexandra Sieti, μαζί με την επταμελή μπάντα της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει soul, funk και disco αναφορές. Από τις Sisters Sledge και τους Blues Brothers έως την Alicia Keys και τον Weeknd, η Sieti γεμίζει την Αγορά του ΚΠΙΣΝ με ρυθμό και ενέργεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Alexandra Sieti είναι ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός με έντονη παρουσία στη soul, funk και jazz σκηνή. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Έλλη Πασπαλά, ενώ το 2022 άνοιξε τη συναυλία της Beth Hart στην Αθήνα. Μετά το πρώτο της άλμπουμ Sunny Side Up με τους Souled Out, ετοιμάζει τη νέα της δουλειά σε συνεργασία με τη βραβευμένη παραγωγό Hill Kourkoutis. Οι εμφανίσεις της ξεχωρίζουν για τη δυναμική σκηνική παρουσία και τον αυθεντικό, συναισθηματικό ήχο της.

Πάρτι με τον DJ Sunshine Pedro 00.04

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ένα εκρηκτικό μείγμα ρυθμών από house, disco και afro beat μουσική, ο Sunshine Pedro θα ξεσηκώσει το κοινό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς.

O Sunshine Pedro είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της αθηναϊκής house και disco σκηνής, με πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες και εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ και χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδρυτικό μέλος και resident DJ του Cariocas Beach Bar, συνιδρυτής του Odyssia Festival και εμπνευστής του Burger Disco Club, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου και της κουλτούρας της σύγχρονης ελληνικής club σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

SNF RUN: 2026 FIRST RUN

Ώρα Εκκίνησης: 00.04

Εσπλανάδα

Ο πρώτος αγώνας δρόμου της χρονιάς SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Αναγέννηση & Πρόοδος», έρχεται και πάλι στο στολισμένο ΚΠΙΣΝ.

Ο αγώνας SNF RUN: 2026 FIRST RUN είναι ένας αγώνας δρόμου 3 χλμ., ανοιχτός σε όλες και όλους, και δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση, ώστε οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να γνωρίζουν την επίδοσή τους στην κατάκτηση του πρώτου στόχου του έτους.

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του SNF RUN: 2026 FIRST RUN, οι δρομείς καλούνται να συνεισφέρουν με ελάχιστη συμμετοχή €5 για την ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σπιτικό της Αγάπης».

Την οργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το Φως και το Νερό χορεύουν!

Όπως κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων, αλλά και με τις χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι! Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με φωτεινές χορογραφίες και, σε συνδυασμό με αγαπημένες μελωδίες, δημιουργούν ένα αξέχαστο θέαμα.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ

31 Δεκεμβρίου, από τις 22.30

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Η συναυλία διατίθεται σε προσβάσιμη μορφή με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και Ζωντανό Υπερτιτλισμό των στίχων, της μουσικής και της παρουσίασης. Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχονται από την ATLAS E.P.

Ειδικά για το βράδυ της εκδήλωσης, το shuttle bus του ΚΠΙΣΝ θα εκτελεί δρομολόγια σε συνεχόμενη κυκλική ροή (Συγγρού Φιξ – ΚΠΙΣΝ) από τις 22.00 έως τις 02.30 και, επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο το parking της Αεροπορίας, από τις 21.00 έως τις 03.00, για τη δωρεάν στάθμευση των οχημάτων του κοινού.

Μέγας Δωρητής του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Χορηγός εκδήλωσης: Uber

Mεγάλος Χορηγός Παγοδρομίου: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Χορηγός Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: COSMOTE TELEKOM

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

­­­­­­­­­­­Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά βιώσιμος δημόσιος χώρος έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το RPBW, παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες τον Φεβρουάριο του 2017. Περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Μέσα από τη συνεχή υποστήριξη του ΙΣΝ, το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Από τη σύλληψη της ιδέας έως και τον Φεβρουάριο του 2026, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει στο ΚΠΙΣΝ συνολικά €633 εκατομμύρια ($764 εκατομμύρια).

Επιπλέον πληροφορίες για το ΚΠΙΣΝ:

To τρέχον ωράριο λειτουργίας είναι:

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: καθημερινά 06.00-00.00

Κεντρική Υποδοχή: καθημερινά 09.00-21.00