Παραμένει και την Τετάρτη 11/2 ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες – Πως θα κινηθούν τα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη

Άστατο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη 11/2 με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνιση τους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, το ίδιο σκηνικό αναμένεται να σημειωθεί και την Τσικνοπέμπτη δυσκολεύοντας πάρα πολύ όσους θέλουν να ψήσουν σε υπαίθριο χώρο.

Σύμφωνα με το Meteo, την Τετάρτη 11/02/2026 αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σταδιακά μετά τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά οι βροχές αναμένεται να ενταθούν ενώ θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν ανατολικά και να επηρεάσουν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος τη χώρας και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης να επηρεάσουν τμήματα του Αιγαίου και της Κρήτης. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι καταιγίδες στα δυτικά και νότια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 10-12 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση στα δυτικά και νότια και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του νομού τις βραδινές ώρες έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 11/2

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και στα δυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 οι οποίοι από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και στα νοτιότερα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 οι οποίοι από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες από αργά το βράδυ θα ενταθούν και στα δυτικά τμήματα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και γρήγορα νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 οι οποίοι απο το βράδυ θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως από το απόγευμα οι οποίες από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Από το βράδυ στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο τη νύχτα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.