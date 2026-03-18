Παραδόθηκαν στον Δήμο Θεσσαλονίκης 200 νέα παγκάκια

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέλαβε σήμερα, στη διάρκεια τελετής στη Νέα Παραλία, νέο αστικό εξοπλισμό που εξασφαλίστηκε μέσω δωρεάς και ο οποίος θα ενισχύσει πλατείες, πάρκα και κοινόχρηστους χώρους σε όλη την πόλη.

Η παράδοση αφορά δωρεά 200 παγκακιών από την εταιρεία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία ενισχύει τον αστικό εξοπλισμό της πόλης. Από το σύνολο των παγκακιών, κάποια τοποθετήθηκαν στην περιοχή πλησίον του Μεγάρου Μουσικής, ενώ τα υπόλοιπα θα εγκατασταθούν σταδιακά σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την πόλη, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε:

«Η ενίσχυση του δημόσιου χώρου με νέο αστικό εξοπλισμό αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με άμεσο θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η δωρεά των 200 παγκακιών δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Θεσσαλονίκης να αναβαθμίσει πλατείες, πάρκα και κοινόχρηστους χώρους σε γειτονιές της πόλης, καθιστώντας τους πιο λειτουργικούς και πιο φιλικούς για τους δημότες. Ευχαριστούμε θερμά τη “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.” για τη σημαντική αυτή προσφορά και για τη συνεργασία».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» κ. Γιάννης Μασούτης δήλωσε:

«Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, παραδίδουμε 200 παγκάκια σε πλατείες και πάρκα, για πιο όμορφους και λειτουργικούς δημόσιους χώρους. Η Θεσσαλονίκη είναι η καρδιά της εταιρείας μας. Με αφορμή τα 50 χρόνια μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πόλη. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο για τη συνεργασία».