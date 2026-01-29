Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΠΑΟΚ: Σπάραξε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων των θυμάτων ο Μητροπολίτης Ιωάννης

Συγκλονιστικές στιγμές σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα κατά τη διάρκεια του τρισάγιου για τα θύματα της τραγωδίας με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, πριν οι επτά σοροί πάρουν τον δρόμο του επαναπατρισμού, ο Μητροπολίτης Ιωάννης τέλεσε το τρισάγιο, ενώ σπάραξε κατά την διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων των θυμάτων.

