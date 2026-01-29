ΠΑΟΚ: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω» – Το μήνυμα του για τους τραυματίες οπαδούς

Επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η επιστροφή τους έγινε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ώστε να νοσηλεία τους.

Με μία ανάρτηση στο social media η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τους δύο τραυματίες οπαδούς που απέφυγαν τα χειρότερα, έπειτα από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. «Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή» έγραψε χαρακτηριστικά.

Το απόγευμα αναμένεται να φτάσουν οι σοροί των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος, με πολλούς οπαδούς του Δικεφάλου να δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να τους αποτίσουν φόρο τιμής.