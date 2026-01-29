Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω» – Το μήνυμα του για τους τραυματίες οπαδούς

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

ΠΑΟΚ: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω» – Το μήνυμα του για τους τραυματίες οπαδούς
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
DEBATER NEWSROOM

Επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η επιστροφή τους έγινε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ώστε να νοσηλεία τους.

Με μία ανάρτηση στο social media η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τους δύο τραυματίες οπαδούς που απέφυγαν τα χειρότερα, έπειτα από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. «Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή» έγραψε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα αναμένεται να φτάσουν οι σοροί των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος, με πολλούς οπαδούς του Δικεφάλου να δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να τους αποτίσουν φόρο τιμής.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ